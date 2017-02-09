Димитрис Итудис: "В матче с "Црвеной Зведой" все сыграли хорошо"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды" (102:80) отметил, что игроки его команды действовали как слаженный коллектив. Наставник остался доволен игрой всех баскетболистов.

- В целом мы выглядели лучше, сегодня все были хороши, - приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. - Несмотря на то, что пропустили 80 очков, наша оборона хорошо сыграла во второй половине. Но иногда мы спешили от нашего большого желания и не читали некоторые ситуации. 27 передач говорит о том, что игроки хотят играть в командный баскетбол.

Хорошо иметь в команде таких игроков, как Де Коло и Теодосич. Я буду давать им практику, чтобы они смогли набрать свою форму. Сегодня хорошо сыграл Никита Курбанов. И в обороне, и в атаке. Семен Антонов хорошо провел начало встречи, а Виктор Хряпа отлично выходил из запаса.