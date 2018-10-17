Димитрис Итудис: "Матч прошел в плотной борьбе, обе команды боролись"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис​ после победы над "Маккаби" (89:86) отметил, что игра прошла в равной борьбе. Также он поблагодарил болельщиков за потрясающую атмосферу.

– Поздравляю команду с победой, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Это был интересный матч, который прошел в плотной борьбе, обе команды боролись. В первой половине мы отметили, что, несмотря на лидерство, надо было изменить настрой в защите и на щитах. Перед перерывом "Маккаби" взял практически столько же отскоков на нашем щите, сколько мы. Во второй половине мы выиграли подбор 22-16, взяли 7 отскоков под чужим кольцом. Мы смогли использовать разную стратегию по каждому игроку, мы по-разному играли в каждой четверти. Это было хорошее выступление нашей команды и урок для нас. "Маккаби" боролся, как всегда, и я хочу также поблагодарить болельщиков за потрясающую атмосферу.