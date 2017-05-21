Димитрис Итудис: "Матч ЦСКА с "Реалом" - дело чести для обеих команд"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча за третье место "Финала четырех" Евролиги с "Реалом" подчеркнул, что его команда должна постараться выиграть эту встречу. Специалист также добавил, что московской команде тяжело пережить поражение от "Олимпиакоса" (78:82).

- Этот матч – дело чести для обеих команд, я полагаю, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Касательно нашей команды, определенно, тяжело пережить поражение, но мы профессионалы и должны с этим справляться. Надо показывать характер, особенно в плей-офф Лиги ВТБ; мы знаем, с какими трудностями придется столкнуться, у нас хорошие соперники, отличные команды, которым придется противостоять. Нужно смотреть в будущее, где нам предстоит матч за третье место, и его нужно постараться выиграть.

Матч за третье место "Реал" - ЦСКА пройдет сегодня, 21 мая, начало - в 18.00 по московскому времени.