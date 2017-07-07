ЦСКА сыграет с "Миланом" в первом матче Евролиги, "Химки" - с "Валенсией"

ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата Евролиги сыграет с "Миланом", информирует официальный сайт турнира. Встреча пройдет в Москве 12 октября. "Химки" стартуют 13 октября домашним матчем против "Валенсии".

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне начнется 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей-офф стартует 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в Белграде с 18 по 20 мая.

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА завоевал бронзовые медали Евролиги, обыграв в матче за третье место "Реал".