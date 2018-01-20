ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях обыграл "Панатинаикос" со счетом 75:70.

Самым результативным у москвичей стал Серхио Родригес, набравший 21 очко. У хозяев Ник Калатес оформил дабл-дабл (13 очков и 11 передач).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице (15 побед в 19 матчах). "Панатинаикос" занимает пятое место (12 побед в 19 играх). В следующем матче (26 января) ЦСКА на своей площадке примет "Бамберг".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия) - 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)

П: Паппас (14), Калатес (13 + 11 передач), Т. Адетокумбо (13).

Ц: Родригес (21), Хиггинс (14), Де Коло (10).