ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях обыграл "Панатинаикос" со счетом 75:70.
Самым результативным у москвичей стал Серхио Родригес, набравший 21 очко. У хозяев Ник Калатес оформил дабл-дабл (13 очков и 11 передач).
ЦСКА лидирует в турнирной таблице (15 побед в 19 матчах). "Панатинаикос" занимает пятое место (12 побед в 19 играх). В следующем матче (26 января) ЦСКА на своей площадке примет "Бамберг".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия) - 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)
П: Паппас (14), Калатес (13 + 11 передач), Т. Адетокумбо (13).
Ц: Родригес (21), Хиггинс (14), Де Коло (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
xqz.7018
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02:06
Don Miguel
Я не переживаю, что в ЦСКА много иностранцев, тем более, что у них 3 европейца. Меня огорчает, что наши стали играть хуже
01:53
FINIX
Валерий Милан-Монако Жальгирис забыли
01:16
Валерий Милан-Монако
Странно слышать про Россиян) в фенербахче вообще один турок и то только по праздникам выходит()) А если брать весь штат евролиги) то не один клуб не может похвастаться своими воспитанниками(одни легионеры()кроме сербской команды)которая не тянет как финансово(так и по игре( К сожалению(пока баскетбол не так популярен в европе(как футбол) чтоб уровень мастерства поднялся)Поэтому будем надеемся на будущее)
01:08
Don Miguel
Молодцы. Заслуженно, чего бы опять не голосили, что соперник был "не тот". Он у таких всегда "не тот". Это их проблемы, не ЦСКА. А то, что наши россияне играют в ЦСКА все хуже, вынужден был отметить даже Гомельский, который всегда их хвалит за каждое удачное действие. Курбанов еще хоть что-то, остальные трое в жутких минусах. А двоих вообще не выпустили. Играли фактически всемером.
00:42
FINIX
Спринт президент БК не тренирует команду. Все российские игроки ЦСКА - основные игроки сборной страны, на секундочку. Других просто нет. И довольно оправдывать поражения противников тем, что у них "не пошла игра". Это путь в никуда.
00:31
Спринт
ЦСКА по ходу матча сделал всё, что бы проиграть, совершив множество нелепейших потерь и уступая в подборах, но греки сыграли еще хуже, с невероятно низким, для собственного зала, процентов реализованных бросков. Хорошей баскетбольной команды, без нормальных центровых, не может быть в принципе. Ватутин своих обязанностей не выполняет. Все российские игроки самое слабое звено в команде ЦСКА и за это тоже ответственен президент БК.
00:26
FINIX
Все покупки оправдывают себя. Чачо прекрасен, Клайберн не чета Джексону, Хантер лучше Огастина. Менеджмент постарался на славу. Будем болеть. Есть чуйка, что всё будет хорошо.
00:22
Электросталец
Характер есть! 1 поражение кидателей драхм дома. Это вам не бюргерам газ даром давать
00:15
Kanidzha
тяжелейшая игра! с победой!!!
00:10
Валерий Милан-Монако
Класс!!! Цска в этом году показывает чемпионскую игру в евролиги!!!Приятно это осознавать)
00:10