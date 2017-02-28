Василий Карасев: "Нас полностью выдавили из-под кольца"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения от "Локомотива" (52:75) в первом четвертьфинальном матче Еврокубка отметил, что соперник продемонстрировал отличную защиту. По его словам, в ответной игре необходимо проявить самоотдачу.

– Мы готовились к матчу, зная, что у нас будут трудности под кольцом. У "Локомотива" есть много хороших центровых, к которым сейчас добавился и Берзиньш, – цитирует Карасева официальный сайт "Зенита". – Однако тренироваться – это одно, а играть – другое. С отсутствием Тиммы и Пушковым, находящимся не в форме, мы не смогли сыграть в свой баскетбол. Нас полностью выдавили из-под кольца и заставили делать трехочковые броски через руки или делали это не те люди, которые должны. Защита "Локомотива", которая "съела" нас, и была ключом к этой игре.

– У "Зенита" сегодня был низкий процент реализации бросков даже с линии штрафных. Нет ли у игроков каких-то внутренних проблем?

– Думаю, что нет, хотя мы будем разбираться, почему некоторые игроки совсем не сыграли сегодня. Опять же это следствие агрессивной защиты. Некоторым игрокам пришлось играть больше, чем обычно, отдавать много энергии, да и усталость сказалась. По трехочковым еще раз повторюсь, что "Локо" заставлял бить те броски, которые были выгодны им.

– Что вы можете сказать в преддверии второй игры?

– В первую очередь должна быть самоотдача. Мы прекрасно знали, что "Локомотив" играет часто со сменами, но когда наш "маленький" не может обыграть центрового, то сложно что-то перестраивать. Нам нужно будет ускорить игру, потому что "Локо" сегодня был быстрее. Нам нужна агрессивная защита с быстрым переходом, потому что на данный момент в позиционной игре мы "Локомотиву" уступаем.