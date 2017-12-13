УНИКС проиграл "Дарюшафаке" в Кубке Европы

УНИКС на своей площадке проиграл турецкой "Дарюшафака" со счетом 75:79 в матче группового турнира Кубка Европы. Российский клуб идет на втором месте в таблице, турки – на первой строчке. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Стефан Ласм, набравший 18 очков.

Кубок Европы

Мужчины

Группа А

УНИКС (Россия) – "Дарюшафака" (Турция) – 75:79 (26:16, 12:16, 19:24, 18:23)

У: Ласм (18), Колом (16), Ндур (11)

Д: Уилбекин (19), Кидд (11), Белл (10)