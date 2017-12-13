УНИКС проиграл "Дарюшафаке" в Кубке Европы

УНИКС на своей площадке проиграл турецкой "Дарюшафака" со счетом 75:79 в матче группового турнира Кубка Европы. Российский клуб идет на втором месте в таблице, турки – на первой строчке. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Стефан Ласм, набравший 18 очков.
Кубок Европы
Мужчины
Группа А
УНИКС (Россия) – "Дарюшафака" (Турция) – 75:79 (26:16, 12:16, 19:24, 18:23)
У: Ласм (18), Колом (16), Ндур (11)
Д: Уилбекин (19), Кидд (11), Белл (10)
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
22:14
Grey Owl
Фуу. противно даже. проиграть сильной ослабленной в этом сезоне Дарушшафаке.
21:25
Romka3101
Как и Зенит вчера тупо профукали матч в последней четверти(((
21:20
Vladi1313
Ну, как обычно. Жопная команда.
21:11