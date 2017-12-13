20:54 | Баскетбол — Еврокубки

УНИКС проиграл "Дарюшафаке" в Кубке Европы

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УНИКС на своей площадке проиграл турецкой "Дарюшафака" со счетом 75:79 в матче группового турнира Кубка Европы. Российский клуб идет на втором месте в таблице, турки – на первой строчке. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Стефан Ласм, набравший 18 очков.

Кубок Европы

Мужчины

Группа А

УНИКС (Россия) – "Дарюшафака" (Турция) – 75:79 (26:16, 12:16, 19:24, 18:23)

У: Ласм (18), Колом (16), Ндур (11)

Д: Уилбекин (19), Кидд (11), Белл (10)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

22:14

Grey Owl

Фуу. противно даже. проиграть сильной ослабленной в этом сезоне Дарушшафаке.

21:25

Romka3101

Как и Зенит вчера тупо профукали матч в последней четверти(((

21:20

Vladi1313

Ну, как обычно. Жопная команда.

21:11