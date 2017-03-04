Швед признан MVP вторых матчей 1/4 финала Еврокубка

Защитник "Химок" Алексей Швед признан самым ценным игроком вторых матчей 1/4 финала Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира. Россиянин в поединке против "Валенсии" (98:74) набрал 17 очков, сделал 11 передач и 8 подборов. В тройку лучших игроков также вошли защитник "Зенита" Стефан Маркович и его коллега по амплуа Джейкоб Пуллен из "Химок".

По итогам вторых поединков в полуфинал Еврокубка пробились краснодарский "Локомотив" и иерусалимский "Хапоэль". В сериях "Бавария" - "Уникаха" и "Химки" - "Валенсия" будут проведены третьи матчи, которые состоятся 8 марта.