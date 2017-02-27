Сергей Елевич: "Химки" - главный фаворит Еврокубка"

Экс-тренер "Химок" Сергей Елевич отметил, что у подмосковной команды хорошие шансы на успех в противостоянии с "Валенсией" в 1/4 финала Еврокубка и общую победу в этом турнире. По его словам, в первом матче с испанцами, который состоится 28 февраля, многое будет зависеть от лидера россиян Алексея Шведа.

- На мой взгляд, по классу игроков и уровню амбиций руководства "Химки" - главный фаворит Еврокубка, - приводият "Известия" слова Елевича. - В развитие клуба вкладываются большие деньги, подмосковная команда должна играть в Евролиге на следующий год. Однако все соперники - непростые. В матче с "Валенсией" многое будет зависеть от лидерских качеств Алексея Шведа. Если Леша продолжит играть, как в последних матчах Единой лиги, то практически в одиночку может вытащить команду в полуфинал. У испанцев я бы выделил украинского центрового Вячеслава Кравцова и Жоана Састре. От них будет исходить основная опасность.