Саша Обрадович: "Уникаха"? Это будет тяжелая серия"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович в преддверии первого полуфинального матча Кубка Европы с "Уникахой" отметил силу противника. Встреча пройдет в Краснодаре завтра, начало – в 22.00 по московскому времени.

– Это уже пятая испанская команда, против которой нам приходится играть в этом сезоне, но, не считая "Валенсию", "Уникаха" – самый сильный соперник, – цитирует пресс-служба "Локо" Обрадовича. – В составе "Уникахи" любой игрок может выстрелить. Они очень талантливы на всех позициях, особенно на периметре.

Но и под кольцом Мусли и Омич доставляют немало проблем, и для того, чтобы выиграть, нам необходимо остановить не только защитников, но и этих двух центровых. "Уникаха" пользуется опытом, который у нее есть, и высокой квалификацией своих игроков. Это будет тяжелая серия.