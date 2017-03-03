Саша Обрадович: "Победа над "Зенитом" не далась "Локомотиву" легко"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Локомотивом" в гостевом втором матче 1/4 финала Кубка Европы подчеркнул, что его команда обыграла сильного соперника. "Локомотив" оказался сильнее "Зенита" во второй встрече кряду и вышел в полуфинал турнира.

– Я очень рад, что наша команда вышла в полуфинал Кубка Европы, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Обрадовича. – Мы представляем не только "Локомотив" и Краснодар, но и всю Россию, и я надеюсь, что "Химки" тоже выиграют свою серию, и в полуфинале будут две российские команды.



Что касается этой серии, то мы победили сильного соперника. Пусть по счету могло показаться, что победа далась нам легко, но это не так. В первой игре "Зениту" очень серьезно не хватало Тиммы, который получил травму, а во втором матче он еще был не в форме, что тоже создало их команде трудности. В обеих играх мы хорошо начинали первые четверти, действовали лучше и увереннее соперника, а потом сохраняли эту уверенность на протяжении обоих матчей.