Саша Обрадович: "Это была самая простая игра для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после матча группового турнира Еврокубка против сербского "Партизана" (99:64) отметил, что его команда легко одержала победу. Краснодарцы заняли первое место в группе и вышли в топ-16 турнира.

- Это самая простая игра. У нас не было давления, мы финишировали первыми в группе, - приводит пресс-служба "Локо" слова Обрадовича. - Единственное, что я сказал игрокам, так это то, что нам нужно продолжать работать, чтобы победить. Нужно было почувствовать себя хорошо, показать свою игру и заставить болельщиков приходить на наши игры. Это очень важно, потому что мы боремся за каждого болельщика. И могу сказать, что в этом сезоне атмосфера на арене гораздо лучше. Если говорить об игре, то сегодня все внесли в нее определенный вклад. Но уже третьего января нас ждет новый этап соревнований.