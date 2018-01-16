Прифтис – о поражении УНИКСа: "Каждый день чуда в баскетболе не происходит"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис от "Реджо-Эмилли" в матче Кубка Европы (69:71) отметил слабую игру в защите и общую усталость команды. При этом специалист подчеркнул, что казанцы не были эффективны и в атакующих действиях.

– Для нас сегодня была плохая игра. Очень трудно проигрывать важную игру дома, – сказал Прифтис. – Итальянцы с этой победой меняют ситуацию в группе. Мы играли слишком мягко в защите. Когда мы стали действовать агрессивно на своей половине, то выровняли игру и вышли вперед в счете, но в нападении сегодня мы были недостаточно эффективны. Мы не в лучшей позиции сейчас, но еще будут игры. Так что все в наших руках.

– В последней атаке ответственность на себя взял Колом. Вы хотели сыграть ту же комбинацию, что и в Нижнем?

– Да. Но чуда каждый день не происходит. В Нижнем и с "Химками" Колом забил в последней атаке, но сегодня нет.

– Сегодня команде заметно не хватало свежести. Дело в перелетах?

– Да. Но это не оправдание. (Артур ЕНИКЕЕВ)