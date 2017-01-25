21:53 25 января | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Нижний Новгород" снова проиграл "Летувос Ритас"

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"Нижний Новгород" проиграл "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокуба - 73:97. Для российской команды это поражение стало третьим подряд и вторым за две недели от литовцев. В еще одном поединке "Бавария" в гостях обыграла "Леткабелис".

Кубок Европы

Мужчины

Tоп-16

Группа G

"Летувос Ритас" (Литва) - "Нижний Новгород" (Россия) - 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14)

 Группа F

"Леткабелис" (Литва) - "Бавария" (Германия) - 72:78 (26:20, 14:19, 16:24, 16:15)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". Что пишешь? Нижний Новгород проиграл Летувос Ритас 73:97. А счет матча 99:73 в пользу хозяев поля. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.

00:39 26 января

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