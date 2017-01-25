"Нижний Новгород" снова проиграл "Летувос Ритас"

"Нижний Новгород" проиграл "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокуба - 73:97. Для российской команды это поражение стало третьим подряд и вторым за две недели от литовцев. В еще одном поединке "Бавария" в гостях обыграла "Леткабелис".

Кубок Европы

Мужчины

Tоп-16

Группа G

"Летувос Ритас" (Литва) - "Нижний Новгород" (Россия) - 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14)

Группа F

"Леткабелис" (Литва) - "Бавария" (Германия) - 72:78 (26:20, 14:19, 16:24, 16:15)