"Нижний Новгород" снова проиграл "Летувос Ритас"

"Нижний Новгород" проиграл "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокуба - 73:97. Для российской команды это поражение стало третьим подряд и вторым за две недели от литовцев. В еще одном поединке "Бавария" в гостях обыграла "Леткабелис".
Кубок Европы
Мужчины
Tоп-16
Группа G
"Летувос Ритас" (Литва) - "Нижний Новгород" (Россия) - 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14)
Группа F
"Леткабелис" (Литва) - "Бавария" (Германия) - 72:78 (26:20, 14:19, 16:24, 16:15)
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Что пишешь? Нижний Новгород проиграл Летувос Ритас 73:97. А счет матча 99:73 в пользу хозяев поля. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
00:39 26 января