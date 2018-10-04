"Нижний Новгород" разгромил "Пардубице" и вышел в Лигу чемпионов

"Нижний Новгород" на выезде разгромил "Пардубице" (85:57) и вышел в Лигу чемпионов ФИБА. Напомним, в первой встрече российская команда также одержала победу – 92:84.

По результатам квалификации "Нижний Новгород" попал в группу А, где уже находятся: "Анвил" (Польша), "Банвит" (Турция), "Ле-Ман" (Франция), "Людвигсбург" (Германия), "Сидигас Авеллино" (Италия), "Вентспилс" (Латвия).

Сегодня в матче "Мурсия" (Испания) – "Спиру Шарлеруа" (Бельгия) определится восьмой участник группы.

Лига чемпионов ФИБА

3-й отборочный раунд

"Пардубице" (Чехия) – "Нижний Новгород" (Россия) – 57:85 (14:27, 12:13, 18:24, 13:21)