"Нижний Новгород" победил "Зенит" в Кубке Европы

"Нижний Новгород" обыграл "Зенит" в первом матче 2-го группового турнира Кубка Европы - 113:105.
Кубок Европы
Мужчины
Топ-16
Группа G
"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35)
"Нижний Новгород" обыграл "Зенит" в первом матче 2-го группового турнира Кубка Европы - 113:105.
Кубок Европы
Мужчины
Топ-16
Группа G
"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35)
Vladi1313
2 супер-тренера- Пашутин и Карасев. Ничему не учатся, но, видимо, это кого-то устраивает...
21:53