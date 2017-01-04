21:39 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Нижний Новгород" победил "Зенит" в Кубке Европы

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"Нижний Новгород" обыграл "Зенит" в первом матче 2-го группового турнира Кубка Европы - 113:105. 

Кубок Европы

Мужчины

Топ-16 

Группа G

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 113:105 (33:30, 25:24, 25:16, 30:35)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vladi1313

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