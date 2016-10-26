"Нижний Новгород" одержал первую победу в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы "Нижний Новгород" на выезде одолел литовский "Леткабелис" – 75:72. Самым результативным игроком встречи стал форвард нижегородцев Петр Губанов. Для его команды победа стала второй в двух встречах еврокубка. "Нижний Новгород" занимает третье место в группе А, где также выступают "Гран Канария", "Цедевита" и "МЗТ Скопье".

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"Леткабелис" (Литва) – "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – 72:75 (18:16, 23:23, 17:16, 14:20)

Л: Лавринович (17 + 10 подборов), Лукаускис (13), Скучас (11).

Н: Губанов (20), Кейн (17 + 11 подборов), Стребков (11).