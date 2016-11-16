"Мурсия" на выезде обыграла "Будучност" в Кубке Европы

Испанская "Мурсия" на выезде нанесла поражение "Будучности" из Черногории со счетом 86:75. В двух других матчах в группе А "Цедевита" проиграла "Гран Канарии", а "МЗТ Скопье" уступил "Леткаберису".

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"МЗТ Скопье" (Македония) – "Леткабелис" (Литва) – 80:87 (20:21, 12:25, 17:16, 31:25)

"Цедевита" (Хорватия) – "Гран Канария" (Испания) – 97:90 (24:19, 22:29, 21:26, 30:16)

Группа C

"Будучност" (Черногория) – "Мурсия" (Испания) – 75:86 (21:15, 20:20, 20:23, 14:28)

Группа D

Ульм (Германия) - Валенсия (Испания) - 60:86 (9:24, 25:21, 15:22, 11:19)