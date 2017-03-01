Марко Тодорович: "Химки не смогли войти в игру в матче с "Валенсией"

Центровой "Химок" после поражения от "Валенсии" (82:88) в первом матче 1/4 финала Кубка Европы подчеркнул, что команда плохо вошла в игру. При этом, по словам черногорского баскетболиста, то, как российская команда действовала после большого перерыва – хороший знак перед ответной встречей.

– Мы не вошли в игру с самого начала так, как это следовало сделать в таком серьезном матче, но мы отреагировали, стали играть лучше, – приводит официальный сайт турнира слова Тодоровича. – Соперник забирал много подборов. К перерыву наше возвращение в игру выглядело невозможным, мы были близки к тому, чтобы догнать соперника, это хороший знак перед ответной встречей.