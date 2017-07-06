"Локомотив" поставил задачу выиграть Кубок Европы

Президент краснодарского "Локомотива" Андрей Ведищев заявил, что перед клубом поставлена задача выиграть Кубок Европы в следующем сезоне. Напомним, что российский клуб будет играть в одной группе с "Альбой", "Летувос Ритас", "Бильбао", "Лиможем" и "Партизаном". Матчи группы пройдут с 11 октября по 27 декабря.

– Наши соперники по группе С нам хорошо знакомы, со многими мы встречались, и не один раз, – цитирует "Р-Спорт" Ведищева. – Клубы брендовые и хорошо известные в Европе. В последних трех розыгрышах "Локо" неизменно выходил в плей-офф, а в 2013 году выиграл турнир. В прошлом году добрались до полуфинала, уступив будущему чемпиону – "Уникахе". Выводы о силе той или иной команды можно будет делать только после окончания летней селекционной кампании, но, в любом случае, в этом году считаю "Локомотив" фаворитом.

Наша задача в Кубке Европы традиционная, мы хотим выиграть трофей. Мы, конечно, понимаем, что статус фаворита нужно всегда доказывать своей игрой, поэтому будем серьезно готовиться к турниру.