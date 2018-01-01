Кузминскас продолжит карьеру в "Милане"

Форвард Миндаугас Кузминскас договорился о контракте с "Миланом", утверждает La Gazzetta dello Sport. Соглашение будет рассчитано до июня 2019 года с опцией досрочного расторжения летом 2018-го, если поступит предложение из НБА.

Ранее 28-летний литовец выступал в Европе за "Жальгирис" и "Уникаху". В 2016 году он стал игроком "Нью-Йорка". Но "Никс" отчислил его полтора месяца назад.

В минувшем сезоне Кузминскас принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА (но лишь пять раз выходил в старте), в среднем набирая 6,3 очка при 1,9 подбора, 1,0 передачи и 0,4 перехвата.