"Енисей" уступил клубу из Косово в Еврокубке ФИБА

"Енисей" на выезде потерпел поражение в поединке с "Приштиной" (80:87) в групповом турнире Кубка Европы ФИБА. 24 очка набрал защитник хозяев Эндрю Лоуренс. 19 очками у красноярцев отметился Владимир Пичкуров.

Для его команды поражение стало вторым на данной стадии. Но "Енисей" уже гарантировал себе выход из группы H. Примечательно, что для косоваров эта победа стала первой в турнире.

Другой представитель Единой лиги ВТБ "Цмоки-Минск" дома обыграл АПОЭЛ – 81:68. Белорусы гарантировано выходят из своей группы с первого места.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа H

"Приштина" (Косово) – "ЕНИСЕЙ" (Россия) – 87:80 (20:28, 21:17, 20:18, 26:17)

П: Лоуренс (24), Ретт (15 + 8 подборов), Хиндс (14), Хадризи (13), Ругова (10).

Е: Пичкуров (19), Трушкин (16 + 10 подборов), Браймо (14).

Группа J

"Цмоки-Минск" (Белоруссия) – АПОЭЛ (Кипр) – 81:68 (26:21, 13:12, 22:17, 20:18)