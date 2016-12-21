"Енисей" победил "Лукойл" в Кубке Европы ФИБА

В матче второго раунда Кубка Европы ФИБА "Енисей" на своей площадке нанес поражение "Лукойл Академик" – 92:71. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал защитник хозяев Владимир Пичкуров. Этот успех позволил красноярцам обойти болгарский клуб и возглавить группу Р.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

2-й раунд

Группа Р

"Енисей" – "Лукойл Академик" (Болгария) – 92:71 (22:15, 23:22, 19:21, 28:13)

Е: Пичкуров (16), Браймон (15), Вздыхалкин (15), Элегар (14 + 7 подборов), Трушкин (11 + 12 подборов), Тэйлор (11), Кощеев (8 + 10 подборов).

Л: Гибсон (15), Захариев (15), Виденов (13), Загорац (10), Иванов (10).