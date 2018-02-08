Дрю Гордон: "После большого перерыва игроки "Зенита" успокоились и перестали ошибаться"

Форвард "Зенита" Дрю Гордон считает, что в первой половине матча Кубка Европы с "Торино" (87:73) его команда слишком много ошибалась. Российский клуб благодаря этому успеху вышел в плей-офф турнира.

– Это была тяжелая игра, обе команды рассчитывали пройти в следующую стадию. В первой половине мы действовали в не совсем привычной для себя манере, очень много ошибались, – цитирует официальный сайт "Зенита" Гордона. – К счастью, в перерыве каждый из нас смог успокоиться и настроиться на нужный лад.

Мы поняли, что должны максимально сконцентрироваться на игре в обороне, и это принесло свои плоды – третью четверть мы выиграли со счетом 29:9. Благодаря хорошей игре под своим кольцом у нас появились шансы для быстрых прорывов, которыми мы смогли воспользоваться.