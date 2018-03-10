Дмитрий Кулагин: "Главная сила "Локомотива" в сплоченности"

Защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка в матче 1/4 финала Кубка Европы против "Гран Канарии"​ (80:59), уверен, что команда добьется поставленных задач. Также он рад, что ему удается играть результативно.

– Хорошо, что мне удается проявлять свои лучшие качества в "Локомотиве", и это идет на пользу нашей общей цели, – цитирует пресс-служба клуба Кулагина. – Приятно чувствовать поддержку партнеров, тренеров и болельщиков. Мы на правильном пути, и я уверен, что мы вместе добьемся поставленных задач. В плей-офф проявляется настоящий характер, и наша команда в очередной раз доказала, что в сплоченности наша главная сила.

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Европы