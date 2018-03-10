"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Европы

"Локомотив" на выезде переиграл "Гран Канарию" в матче 1/4 финала Кубка Европы (80:59). Краснодарская команда вышла в полуфинал, так как и в первой встрече одержала победу.

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Гран Канария" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)

Г: Балвин (12), Мекель (11), Пасечникс (11)

Л: Кулагин (32), Элегар (11), Лейси (10)

Первый матч - 74:79.