"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Европы

"Локомотив" на выезде переиграл "Гран Канарию" в матче 1/4 финала Кубка Европы (80:59). Краснодарская команда вышла в полуфинал, так как и в первой встрече одержала победу.
Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Гран Канария" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)
Г: Балвин (12), Мекель (11), Пасечникс (11)
Л: Кулагин (32), Элегар (11), Лейси (10)
Первый матч - 74:79.
ALESS85
Молодцы! Ждем кубок!
06:14
Fenixx
Локомотив должен выйгрывать этот розыгрыш кубка европа. Уж больно силен.Локо кстати поставил рекорд 18 побед подряд в двух групповых раундах и и двух встречах на вылет. с Гран канарией.
03:11