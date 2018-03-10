01:08 | Баскетбол — Еврокубки

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Европы

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"Локомотив" на выезде переиграл "Гран Канарию" в матче 1/4 финала Кубка Европы (80:59). Краснодарская команда вышла в полуфинал, так как и в первой встрече одержала победу.

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Гран Канария" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)

Г: Балвин (12), Мекель (11), Пасечникс (11)

Л: Кулагин (32), Элегар (11), Лейси (10)

Первый матч - 74:79.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ALESS85

Молодцы! Ждем кубок!

06:14

Fenixx

Локомотив должен выйгрывать этот розыгрыш кубка европа. Уж больно силен.Локо кстати поставил рекорд 18 побед подряд в двух групповых раундах и и двух встречах на вылет. с Гран канарией.

03:11

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