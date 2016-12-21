"Автодор" проиграл "Ораде" в Лиге чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов ФИБА "Автодор" на своей площадке уступил "Ораде" – 59:65. Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал представитель гостей Мартин Зено. Дабл-даблом отметился центровой российской команды Николас Миннерат.

Этот успех позволил румынскому клубу потеснить саратовчан с пятой строчки в группе B. Тем не менее "Автодор" пока сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

Лига чемпионов ФИБА

Групповой турнир

Группа B

"Автодор" (Россия) – "Орадя" (Румыния) – 59:65 (12:16, 14:17, 17:15, 16:17)

А: Миннерат (25 + 11 подборов), Фрэйзер (9), Каррера (8).

О: Зено (28), Лучич (9).