00:15 | Баскетбол — Еврокубки

АСВЕЛ продлил победную серию, обыграв "Зенит"

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АСВЕЛ на своем паркете обыграл "Зенит" в матче 5-го тура группового турнира Кубка Европы. Французская команда одержала четвертую победу кряду. 

В составе гостей самым результативным игроком стал Сергей Карасев, набравший 18 очков.

Российский коллектив проиграл вторую встречу и занимает третье место в таблице. 

Кубок Европы

Мужчины

Группа C

АСВЕЛ (Франция) - "Зенит" (Россия) - 89:68 (21:18, 18:20, 27:18, 23:12)

А: Калниетис (22), Нельсон (14), Лайти (12)

З: Карасев (18), Скрабб (13), Рейнолдс (9)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/

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