АСВЕЛ продлил победную серию, обыграв "Зенит"

АСВЕЛ на своем паркете обыграл "Зенит" в матче 5-го тура группового турнира Кубка Европы. Французская команда одержала четвертую победу кряду.
В составе гостей самым результативным игроком стал Сергей Карасев, набравший 18 очков.
Российский коллектив проиграл вторую встречу и занимает третье место в таблице.
Кубок Европы
Мужчины
Группа C
АСВЕЛ (Франция) - "Зенит" (Россия) - 89:68 (21:18, 18:20, 27:18, 23:12)
А: Калниетис (22), Нельсон (14), Лайти (12)
З: Карасев (18), Скрабб (13), Рейнолдс (9)
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