Сергей Базаревич: "С бельгийцами не сразу поймали ритм игры"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич, после того как команда официально попала в плей-офф, победив Бельгию (76:67), сказал, что расслабленность после двух предыдущих матчей если и присутствовала, то только в начале встречи. По словам наставника, есть моменты в игре, которые ему не нравятся.

- Думаю, мы сделали шаг вперед, - заявил Базаревич. - Я опасался бельгийцев, с такими командами тяжело играть. Опасался и того, что мы будем немного расслабленные, выиграв два матча у более сильных на бумаге соперников. Может, в начале это присутствовало. Возможно, это связано с тем, что мы поменяли стартовую пятерку. Мы не сразу поймали ритм игры, а соперники попадали трехочковые, о чем мы игроков предупреждали. Стоит сказать, что бельгийцы местами забивали очень тяжелые мячи. Хорошо, что мы несколько раз отбились в защите. В перерыве обращали внимание на то, что мы торопимся. Во второй половине команда выглядела лучше. Что мне не нравится? Много чего, но пока опустим это.

- Согласны, что вторая пятерка временами выглядела лучше первой?

- Мы не делим игроков на первую и вторую пятерку. В какой-то момент один может сыграть лучше, а другой - хуже. У нас есть план ротации, и мы стараемся его придерживаться. Понимаем, что в ходе турнира никто не может играть по 40 минут. На этот раз нужно было немного по-другому использовать игроков. Поэтому сегодня не вышел Володя Ивлев, который отлично провел две игры. (Антон БАБОШИН)