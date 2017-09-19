Обрад Фимич: "Четвертое место – это большая победа российского баскетбола"

Агент главного тренера сборной России Сергея Базаревича Обрад Фимич считает четвертое место на чемпионате Европы-2017 хорошим результатом для российских баскетболистов. Также он отметил, что успешное выступление на европейском первенстве позволит игрокам национальной команды получать больше игрового времени в своих клубах.

– Несмотря на поражение от Испании, четвертое место – это большая победа российского баскетбола, – цитируют "Известия" Фимич. – Игроки бились до конца в каждой игре, ни к кому не может быть претензий. Тренер проделал хорошую работу. Впервые за последние пять лет в сборной России появилась командная "химия". Яркий турнир провел Алексей Швед, который еще раз доказал свой высокий класс. Возможно, сказалось отсутствие еще одного яркого лидера: в двух заключительных играх было видно, что выиграть только за счет точных попаданий Алексея довольно сложно. У команд-призеров было как минимум по два лидера. Богданович и Марьянович – у Сербии, Дончич и Драгич – у Словении, братья Газоли – у Испании. Думаю, если на следующем крупном турнире в сборной России соберутся те же ребята, а к команде присоединится Сергей Карасев, то она может выступить еще лучше. Большая проблема заключается еще и в том, что большинство ребят получают мало игрового времени в своих клубах. В национальной команде им приходится перестраиваться, и это не всегда быстрый процесс. Надеюсь, после такого успешного чемпионата ситуация изменится.