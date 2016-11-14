Евгения Белякова: "Женская сборная России не только хорошо играет, у нас еще и очень красивые девчонки"

Капитан женской сборной России Евгения Белякова призвала болельщиков посетить матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2017 в Курске. Встречи со Швейцарией и Грецией пройдут 19 и 23 ноября соответственно. Также форвард призналась, что уже не думает о своей победе в WNBA вместе с "Лос-Анджелес Спаркс".

– Надеюсь, что в Курске будет много болельщиков, что родные стены сработают, – цитирует "Р-Спорт" Белякову. – У нас очень красивая сборная. Наша команда не только играет в хороший баскетбол, но у нас еще и очень красивые девчонки. Я думаю, матчи сборной России – это очень приятное зрелище. Логично, что игры сборной пройдут в Курске, этот город становится баскетбольной столицей России. Я очень хочу, чтобы мы показали красивый баскетбол в этих двух матчах и порадовали наших болельщиков.

У нас очень тяжело сложился матч с Грецией на выезде. У нас не получались многие взаимодействия, а соперник агрессивно играл в защите, которая не позволила нам набрать нужные очки. Греция – это тот противник, к которому мы готовимся сейчас и делаем акцент. В матче со Швейцарией наше преимущество очевидно – в росте, в опыте. Над Грецией тоже преимущество в росте. Сейчас мы тренируем, как именно реализовать нам это преимущество.

Победа в WNBA? Девчонки до сих пор поздравляют. Но эмоции от победы не остались. Я приехала из Лос-Анджелеса, и сразу начались игры УГМК. Очень много событий уже произошло. Я сейчас сконцентрирована на сборной, эйфория давно прошла.