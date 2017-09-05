Айнарс Багатскис: "У нас есть план, как играть против Мозгова"

Главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис в преддверии матча чемпионата Европы с командой России отметил, что Давис Бертранс сможет сыграть в полную силу, а по Мартиньшу Мейерсу вопрос пока открыт. По словам наставника, под сомнением также участие неклоторых других игроков.

– Нет ни одной причины, чтобы он не вышел на паркет в этом матче, - цитируют Багатскиса "Известия".

– В матче с Великобританией не играл центровой УНИКСа Мартиньш Мейерс. Он также сможет сыграть с Россией?

– По Мейерсу вопрос открыт. Еще трое баскетболистов играли с Великобританией с температурой. Так что у нас есть некоторые трудности.

– Многие обсуждают дуэль Тимофея Мозгова и Кристапса Порзингиса. Как вы считаете, у кого будет преимущество?

– Посмотрим. У нас есть план, как играть против Мозгова. Но я бы не хотел выделять только его или другого вашего лидера – Алексея Шведа. Повторюсь, у вас очень опытная команда, и все знают, как надо держать удар, играть под давлением. Посмотрим, как все сложится.

– Стоит ли ожидать сверхрезультативной игры в матче с Россией?

– Поживем – увидим. Это все второстепенно. Я понимаю, что зрители и журналисты хотели бы увидеть красочное шоу, но баскетбол часто бывает не таким зрелищным. Кто будет ментально сильнее, кто будет более физически готов и спокойней, в пользу того и будет результат.