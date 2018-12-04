Сильнов - о восстановлении ВФЛА в правах: будем искать компромисс

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов прокомментировал ситуацию с восстановление ВФЛА в правах.

- Ситуация такая: нам выдвинули новые требования. Те, которые мы должны были выполнить, которые зависят от нас, мы давно выполнили. Как вы знаете, мы подали иск в CAS целью восстановления в правах. Нам предписано выполнить 2,76 миллиона долларов, это деньги - за возмещение расходов от нашего отстранения. Мы предложили выплатить их в рассрочку, нам в ней отказали. Где нам взять эти деньги? Будем искать компромисс", - сказал Сильнов. (Михаил Потапов)

ИААФ в девятый раз отказалась восстанавливать ВФЛА