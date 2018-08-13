Двукратная олимпийская чемпионка украинка Татьяна Гуцу сообщила о смерти своего тренера и наставника. Виктор Дикий умер 10 августа. Причина смерти не сообщается. Похороны пройдут 14 августа в США.

- Мое сердце разрывается, объявляя о том, что мой тренер, мой наставник в моей спортивной карьере, мой папа Виктор Дикий умер... Я буду скучать по тебе, буду скучать по нашим разговорам, по твоему голосу, по твоим звонкам, буду скучать по твоим словам о любви и воодушевлении, ты всегда был моим ангелом-хранителем..., - написала Гуцу в Фейсбуке.

Напомним, что 41-летняя Гуцу в прошлом году стала инициатором скандала, когда обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР. Татьяне в тот момент было 15 лет, ее возможному насильнику – 19.