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22:48 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мария Пасека: "Первый прыжок могла сделать лучше, но было много адреналина"


Россиянка Мария Пасека призналась, что не ожидала победы на чемпионате мира в опорном прыжке. Пасека стала двукратной чемпионкой мира в этом виде.

– Мне сложно говорить сейчас, как медаль мне досталась трудней. Они обе мне достались ценой упорных тренировок. Но я не ожидала, что стану здесь первой, – цитирует ТАСС Пасеку. – Первый прыжок я могла бы прыгнуть лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала. А когда приземлялась, то почувствовала, что маты слишком близко к лицу. Подумала, что получилось низкое приземление, за которое падает оценка. Но все равно получилось немного грязно, а вот второй прыжок получился уже лучше.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4627103

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