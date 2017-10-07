Мария Пасека: "Первый прыжок могла сделать лучше, но было много адреналина"

Россиянка Мария Пасека призналась, что не ожидала победы на чемпионате мира в опорном прыжке. Пасека стала двукратной чемпионкой мира в этом виде.

– Мне сложно говорить сейчас, как медаль мне досталась трудней. Они обе мне достались ценой упорных тренировок. Но я не ожидала, что стану здесь первой, – цитирует ТАСС Пасеку. – Первый прыжок я могла бы прыгнуть лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала. А когда приземлялась, то почувствовала, что маты слишком близко к лицу. Подумала, что получилось низкое приземление, за которое падает оценка. Но все равно получилось немного грязно, а вот второй прыжок получился уже лучше.