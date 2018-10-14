Ксения Клименко: "Хочу попасть в Токио-2020 и побороться за золото"

Российская гимнастка Ксения Клименко заявила, что намерена завоевать золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Россиянка взяла золото юношеских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в упражнениях на брусьях.

– Я понимала, что попала в финал, и подумала: самое главное – сделать брусья, - цитирует teamrussia.pro Клименко. - У меня столько мыслей было, которые никак не выбросишь из головы: как сделать правильно, как не упасть. Пыталась в голове уместить все, что говорили тренеры. Я пыталась сконцентрироваться на том, что у меня хорошо получалось до финала.

– Рассчитывали на медаль?

– Да, на первое место.

– Тренер говорит, что вы активно читаете. Какая книга у вас сейчас в качестве настольной?

– Мне посоветовала ее сестра. Это ужастик от Стивена Кинга.

– Получается, вы бесстрашная. Как далеко тогда распространяются ваши амбиции?

– Хочу попасть в Токио-2020 и побороться там за медаль. За золотую.