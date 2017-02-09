13:52 9 февраля | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Хоркина, Немов, Никанорова и Родионенко останутся вице-президентами ФСГР

0
0
0

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подчеркнул, что Светлана Хоркина, Алексей Немов, Валентина Никанорова и Андрей Родионенко останутся вице-президентами организации.

Отчетно-выборная конференция ФСГР проходит в четверг в Олимпийском комитете России. Ранее действующий президент ФСГР Василий Титов был переизбран на пост главы организации.

- Если честно, меня устраивает команда, которая сложилась сегодня в ФСГР, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Не думаю, что будут изменения. Скорее всего, все сохранится, как есть. Да, текущие четыре вице-президента останутся.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/artist_gym/20170209/1116064932.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ