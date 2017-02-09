Хоркина, Немов, Никанорова и Родионенко останутся вице-президентами ФСГР

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подчеркнул, что Светлана Хоркина, Алексей Немов, Валентина Никанорова и Андрей Родионенко останутся вице-президентами организации.

Отчетно-выборная конференция ФСГР проходит в четверг в Олимпийском комитете России. Ранее действующий президент ФСГР Василий Титов был переизбран на пост главы организации.

- Если честно, меня устраивает команда, которая сложилась сегодня в ФСГР, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Не думаю, что будут изменения. Скорее всего, все сохранится, как есть. Да, текущие четыре вице-президента останутся.