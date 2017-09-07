Баландин завершил карьеру

Трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах Александр Баландин завершил спортивную карьеру.

Баландин не имел соревновательной практики с весны 2014 года. Последним турниром для него стал чемпионат Европы в Болгарии, где спортсмен выиграл две золотые медали (командное первенство и упражнения на кольцах). Летом того же года Баландину была сделана операция на больном плече.

- Александр вынужден был завершить карьеру спортсмена, - приводит ТАСС слова личного тренера гимнаста Виталия Бубновского. - Главная причина такого решения - травмированное плечо, которое после операции не давало ему возможности тренироваться так, как нужно. Сейчас Баландин понемногу тренирует детей у себя в Петрозаводске, но говорить о том, что свое будущее он связывает с тренерской работой, пока рано.

К сожалению, проблемы со здоровьем не позвонили этому отличному гимнасту полностью реализовать свой высокий потенциал.