Почему СКА снова оказался сильнее ЦСКА? Онлайн с Шевченко и Зислисом - в 15.00

В 15.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
- Почему СКА снова оказался сильнее ЦСКА?
- Что происходит с "Магниткой"?
- Можно ли считать "Ак Барсом" претендентом на Кубок Гагарина?
- Отставки в КХЛ: кто на очереди?
- Кучеров продолжает зажигать. Его кто-то остановит?
- Михаил Сергачев – новая звезда НХЛ?
- "Питтсбург" снова разгромили. Что не так с чемпионом?
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