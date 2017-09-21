Что происходит в "Спартаке"? Онлайн с Рабинером

В четверг состоялась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– "Спартак" выздоравливает или говорить об этом рано?
– Почему у "Спартака" столько травм? Как дела у Промеса?
– Вылет ЦСКА и "Краснодара" из Кубка России
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Материалы других СМИ
Странник-777
Специалисты,блин. Спартак не может с болотными сыграть в финале. Если пройдут оба максимально дальше - встретятся в полуфинале.
19:35
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
фух. у меня получилось: не забыл НЕ посмотреть стенания про середняка рфпл.
18:46
гаттузо туп
Ну че там,бабка-сплетница много новых сплетен насобирала?
17:57
fk-47
в этом году спартак добился лишь третьего титула за всю свою многолетнюю историю, добавив к кубку страны и чемпионству страны, обладание суперкубком страны (Россия и СССР одна страна по правопреемству) И это ВСЁ! А количество раз, это не количество титулов, чемпионат это не Олимпиада.
17:56
arielinos
Как вы уже достали!Сколько можно писать про 8 команду чемпионата?В прошлом году всем миром тащили Спартак в чемпионы.Это понятно.Но в этом же сезоне ничего не светит.Вы ведь так потеряете своих последних болельщиков.
17:48
fk-47
спартак команда из второй сотни еврорейтинга, отсюда и результаты. Прошлый год это счастливое для спартака стечение обстоятельств
17:48
shpasic
семьи больше нет, а так, конечно, выздоравливает.
17:18
Красно-белый навсегда
Нашли "специалиста"!
17:08
Разбанен досрочно
не забыть бы НЕ посмотреть. жду с нетерпением, чтобы проигнорировать сей наиважнейший аттракцион. разве есть что-то боле важное, чем проблемы середняка рфпл???
15:36