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18:40 | АНОНС

Что происходит в "Спартаке"? Онлайн с Рабинером

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В четверг состоялась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– "Спартак" выздоравливает или говорить об этом рано?
– Почему у "Спартака" столько травм? Как дела у Промеса?
– Вылет ЦСКА и "Краснодара" из Кубка России

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Странник-777

Специалисты,блин. Спартак не может с болотными сыграть в финале. Если пройдут оба максимально дальше - встретятся в полуфинале.

19:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

фух. у меня получилось: не забыл НЕ посмотреть стенания про середняка рфпл.

18:46

гаттузо туп

Ну че там,бабка-сплетница много новых сплетен насобирала?

17:57

fk-47

в этом году спартак добился лишь третьего титула за всю свою многолетнюю историю, добавив к кубку страны и чемпионству страны, обладание суперкубком страны (Россия и СССР одна страна по правопреемству) И это ВСЁ! А количество раз, это не количество титулов, чемпионат это не Олимпиада.

17:56

arielinos

Как вы уже достали!Сколько можно писать про 8 команду чемпионата?В прошлом году всем миром тащили Спартак в чемпионы.Это понятно.Но в этом же сезоне ничего не светит.Вы ведь так потеряете своих последних болельщиков.

17:48

fk-47

спартак команда из второй сотни еврорейтинга, отсюда и результаты. Прошлый год это счастливое для спартака стечение обстоятельств

17:48

shpasic

семьи больше нет, а так, конечно, выздоравливает.

17:18

Красно-белый навсегда

Нашли "специалиста"!

17:08

Разбанен досрочно

не забыть бы НЕ посмотреть. жду с нетерпением, чтобы проигнорировать сей наиважнейший аттракцион. разве есть что-то боле важное, чем проблемы середняка рфпл???

15:36