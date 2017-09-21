Что происходит в "Спартаке"? Онлайн с Рабинером

В четверг состоялась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– "Спартак" выздоравливает или говорить об этом рано?

– Почему у "Спартака" столько травм? Как дела у Промеса?

– Вылет ЦСКА и "Краснодара" из Кубка России

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