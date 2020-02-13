«Локомотив» потребовал у Геркуса 145 миллионов рублей

Суд между футбольным клубом «Локомотив» и его бывшим гендиректором Ильей Геркусом может стать самым громким околофутбольным делом года. Сумма иска — 144,664 миллиона рублей, сообщают «Известия».

По словам экспертов, финансовая тяжба между клубом и бывшим руководителем — беспрецедентный случай в российской практике. Геркуса обвиняют в необоснованной выписке премий самому себе и другим сотрудникам, а также необоснованном привлечении к переговорам и сделкам посредников.

«Локомотив» предъявил Илье Геркусу претензии по следующим пунктам:

— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.

— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.

— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар 4,7 млн рублей.

— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.