Популярный спортивный Twitter отметил гол Оздоева в ворота Шотландии

Популярный спортивный Twitter Goal выделил гол полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 26-летний футболист поразил ворота соперника дальним ударом.

В текущем сезоне Оздоев провел на поле 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

This is how you hit them ?



What a strike from Russia's Magomed Ozdoev ?pic.twitter.com/0DbitsHMXN — Goal (@goal) October 17, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира