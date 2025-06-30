Хоккей
30 июня, 21:18

Романов заключил 8-летний контракт с «Айлендерс»

Сергей Ярошенко

Защитник Александр Романов заключил 8-летний контракт с «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

По данным TSN, общая сумма контракта составляет 50 миллионов долларов, а средняя годовая зарплата Романова — 6,25 миллиона долларов.

25-летний россиянин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету защитника 64 матча в регулярном чемпионате, в которых он отметился 4 голами и 16 результативными передачами.

  • Ceown

    Было бы смешно и нелогично, если бы его натаскивали в нападении??:)))

    08.07.2025

  • maxcds

    Молодец Ромашка. Лучший блюлайнер молодежного хоккея)) В сборной России того года - однозначно, играл на этой позиции безальтернтивно, но глвное - уверенно. В НХЛии с ним в первую очередь работали над игрой в защите, в чем он заметно прибавил. Жесткий, охотно играет в тело, несмотря на не самые большие габариты, цепкий. В последнем сезоне уже чуть больше (чем раньше) участвовал в созидании, но чтобы сказать что это устойчивый тренд надоть подождать пару сезонов. С уходом Добсона, возможно в атаке тоже чуть больше доверят, посмотрим. У айлов на драфте-2025 было 3 пика первого раунда, если всех смогут развить, то может нарисоваться неплохая банда лет через 5. p.s. Контракт со скидкой за срок. Думаю все довольны.

    01.07.2025

  • Iron Maiden

    Титулы от команды зависят и многих факторов. Макдевид не даст соврать. Но Романов играет надежно и качественно, добавил в созидании, играет много и растет.

    30.06.2025

  • Iron Maiden

    Это результат его надежной и качественной игры. В среднем играет по 19-20 минут за матч. В целом Топ защитник, просто у нас не так раскрученный, редко о нем пишут.

    30.06.2025

  • Колючий Пушистик

    Контракт вполне укладывается в канву Айлендерс. Топ защитник, взял именно столько сколько заслуживает. С учетом возраста и срока контракта можно сказать, что даже немного продешевил.

    30.06.2025

  • PvsZ

    В нынешних реалиях соглашение на 6,25 в год уже не тянет на жирное. Нормальный, адекватный, взвешенный, взаимовыгодный контракт. Игрок получает стабильное будущее на атлантическом побережье (а не в какой-нибудь канадской дыре или в Юте). Клуб цементирует в основе надёжного игрока в самом расцвете лет на долгий срок. Тем более хорошего защитника ещё поди поищи. Романов не суперзвезда, но хоккеист хороший. Сборная... ну если что-нибудь у нас политически изменится к лучшему, так сыграет ещё обязательно.

    30.06.2025

  • PvsZ

    Хорошо подписался. Не знаю как с титулами, но финансово - карьера удалась! Да и Айлы должны быть довольны. Надёжный, добротный защитник на долгосрок, с потенциалом роста, за приемлемые деньги (а с учётом будущего роста потолка - так вполне недорого).

    30.06.2025

  • imperiasporta

    Наверное в НХЛ поняли ,что с россиянами можно в откаты получить что-то

    30.06.2025

  • Vik.Kor

    Играл за ЦСКА. Внук Билялидинова Зинэтулы.

    30.06.2025

  • Bibigon2020

    В хоккее разбираюсь поскольку постольку, хоккеиста Романова не помню ни по игре в КХЛ, ни по сборной России. Вопрос к знатокам, абсолютно без сарказма и иронии - такой "жЫрный" контракт результат чего?

    30.06.2025

