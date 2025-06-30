Романов заключил 8-летний контракт с «Айлендерс»

Защитник Александр Романов заключил 8-летний контракт с «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

По данным TSN, общая сумма контракта составляет 50 миллионов долларов, а средняя годовая зарплата Романова — 6,25 миллиона долларов.

25-летний россиянин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету защитника 64 матча в регулярном чемпионате, в которых он отметился 4 голами и 16 результативными передачами.