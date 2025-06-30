Футбол
30 июня, 10:25

«Зенит» готов предложить Дзюбе работу в клубе после завершения карьеры

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе Артема Дзюбы в клубе после завершения карьеры.

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал Медведев «СЭ».

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.

Артем Дзюба.«Приключение продолжается!» Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один сезон

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он возглавляет список лучших бомбардиров российского футбола и является рекордсменом по количеству голов в составе сборной страны.

