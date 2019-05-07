Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген возвращается к тренировкам после травмы головы в матче полуфинала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1), сообщает официальный Твиттер "шпор".

Фертонген будет носить специальную маску для носа и наблюдаться под четким надзором медицинского штаба "Тоттенхэма".

30 апреля, защитник был заменен на 39-й минуте встречи с "Аяксом". У Фертонгена пошла кровь из носа после столкновения с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом. Защитнику оказали медицинскую помощь и вывели за пределы поля.

Через некоторое время Фертонген получил разрешение от врачей и вернулся на поле. Почти сразу стало ясно, что бельгиец не в состоянии играть, он тут же был заменен – после вмешательства арбитра Антонио Матеу Лаоса. Фертонген покинул поле с помощью врачей. Его увели, держа под руки.

Врачи выпустили Фертонгена на поле после травмы головы. И ему стало плохо