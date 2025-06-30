Тьерно Барри может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» заинтересован в трансфере нападающего «Вильярреала» Тьерно Барри, сообщает Football Espana.

По данным источника, в контракте 22-летнего француза есть пункт об отступных в сумме 40 миллионов евро. В «Эвертоне» готовы на такую выплату. Пока же в «Вильярреале» рассчитывают на Барри в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Барри в 41 матче за «Вильярреал» во всех турнирах забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.