Пайва покинул тренерский штаб Слота в «Ливерпуле»
Португальский тренер Диогу Пайва объявил о том, что покинул штаб Арне Слота в «Ливерпуле».
«Дорогая ливерпульская семья, этот клуб был для меня больше, чем просто местом работы. Это был дом», — написал 39-летний специалист в соцсети.
Пайва перешел в «Ливерпуль» в сентябре 2024 года из академии «Порту». Он работал тренером по технике.
«Ливерпуль» в сезоне-2024/25 стал чемпионом АПЛ.
Новости