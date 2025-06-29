Пайва покинул тренерский штаб Слота в «Ливерпуле»

Португальский тренер Диогу Пайва объявил о том, что покинул штаб Арне Слота в «Ливерпуле».

«Дорогая ливерпульская семья, этот клуб был для меня больше, чем просто местом работы. Это был дом», — написал 39-летний специалист в соцсети.

Пайва перешел в «Ливерпуль» в сентябре 2024 года из академии «Порту». Он работал тренером по технике.

«Ливерпуль» в сезоне-2024/25 стал чемпионом АПЛ.