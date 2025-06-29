Флетчер может возглавить команду «Манчестер Юнайтед» U18

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер ведет переговоры о назначении на пост тренера команды до 18 лет, сообщает BBC.

Предыдущий тренер юношеской команды Адам Лоуренс покинул «МЮ» в конце сезона-2024/25.

Ранее 41-летний Флетчер работал в «Манчестер Юнайтед» техническим директором, входил в тренерский штаб Эрика тен Хага. При этом шотландец не хотел работать в команде до 18 лет, пока там играли его сыновья-близнецы Тайлер и Джек.

Флетчер играл за «МЮ» в 2002-2015 годах.