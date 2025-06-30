Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

30 июня, 00:20

Пола Инса задержали после попадания в ДТП в нетрезвом виде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший игрок сборной Англии Пол Инс задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 57-летний англичанин на своем Range Rover врезался в разделительный барьер на в британском графстве Чешир. Инса задержали на месте происшествия, опросили и выпустили под залог.

Инс по ходу карьеры выступал за «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ливерпуль», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон», «Суиндон» и «Маклсфилд». Также на его счету два гола в 53 матчах за сборную Англии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Однозначно!))))))))))

    30.06.2025

  • Mick Shelby

    Это может понять только выпускник Журналистской школы Рабинера.

    30.06.2025

  • zg

    "разделительный барьер на в британском графстве Чешир"-"на в" это как?Или такое только в Чешире?:laughing:

    30.06.2025

    • Пайва покинул тренерский штаб Слота в «Ливерпуле»

    «Арсенал» присоединился к «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Экитике
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
    2
    		 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
    3
    		 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
    4
    		 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
    5
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    6
    		 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
    7
    		 Челси 7 3 2 2 13-9 11
    8
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    9
    		 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
    10
    		 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
    11
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    12
    		 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
    13
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    14
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 3 : 1
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 1 : 2
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 2 : 0
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 2 : 0
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 2 : 1
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 6
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус

    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Жереми Доку

    Жереми Доку

    Манчестер Сити

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости