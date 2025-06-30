Пола Инса задержали после попадания в ДТП в нетрезвом виде
Бывший игрок сборной Англии Пол Инс задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 57-летний англичанин на своем Range Rover врезался в разделительный барьер на в британском графстве Чешир. Инса задержали на месте происшествия, опросили и выпустили под залог.
Инс по ходу карьеры выступал за «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ливерпуль», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон», «Суиндон» и «Маклсфилд». Также на его счету два гола в 53 матчах за сборную Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
6
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
9
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
10
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
11
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
12
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
13
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
14
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
