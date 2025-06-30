Пола Инса задержали после попадания в ДТП в нетрезвом виде

Бывший игрок сборной Англии Пол Инс задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 57-летний англичанин на своем Range Rover врезался в разделительный барьер на в британском графстве Чешир. Инса задержали на месте происшествия, опросили и выпустили под залог.

Инс по ходу карьеры выступал за «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ливерпуль», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон», «Суиндон» и «Маклсфилд». Также на его счету два гола в 53 матчах за сборную Англии.