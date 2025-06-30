«Арсенал» присоединился к «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Экитике

Форвард «Айнтрахта» Юго Экитике может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, за 23-летнего француза поборется «Арсенал». Также на игрока претендуют «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Экитике провел 48 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.